Inzaghi: “Spero si riapra la vicenda Acerbi. Serve un centrale, vorrei essere accontentato”

Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Cremonese, il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha ribadito la necessità di avere a disposizione un nuovo difensore centrale: “Parole di Galtier su Skriniar? Io solitamente non parlo mai di giocatori di altre squadre, questa notizia la apprendo da voi e la ascolto. Io di mercato ne ho parlato 15 giorni qui, noi sappiamo che ora ci manca un difensore. La società ne è al corrente e spero di essere accontentato, mancano due giorni e mezzo“. Infine, ha così risposto alla domanda su Francesco Acerbi: “La speranza di Inzaghi è che si riapra la pista Acerbi? Assolutamente sì. In questo tour de force di partite che andiamo ad affrontare abbiamo bisogno di rotazioni e di giocatori. Abbiamo visto anche che giocando così le prime partite la condizione ancora è da migliorare, possono succedere infortuni. Dobbiamo essere pronti tutti, sappiamo che sarà un tour de force da qui alla sosta di novembre“.

Foto: Inzaghi Instagram