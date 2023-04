Inzaghi: “Spero si possa togliere l’ammonizione di Lukaku come è già successo con Lookman”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato dell’espulsione rimediata da Romelu Lukaku dopo l’esultanza per il gol del definitivo 1-1: “Chiaramente ci saranno le immagini, speriamo si possa togliere questa ammonizione come successo con Lookman. Lukaku è stato frainteso e poi c’è stato il parapiglia finale che non è stato bello da vedere, l’unica cosa che mi viene da pensare è che purtroppo ho perso due giocatori importanti per il ritorno”.

Foto: sito ufficiale Inter