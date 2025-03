Inzaghi: “Spero di rivedere Thuram in gruppo già domani. Servirà più pazienza per Lautaro e Dumfries”

Dopo aver ricevuto la Panchina d’Oro a Coverciano, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato ai media presenti, partendo dalla situazione legata a Marcus Thuram e Lautaro Martinez: “Stanno lavorando. Thuram si è preso una settimana di cure, perché si trascinava questo problema alla caviglia. Speriamo che domani possa già lavorare in gruppo, mentre per Lautaro servirà più pazienza. Il recupero procede bene e speriamo di ritrovarlo il prima possibile”.

Sugli infortuni: “Gli acciacchi li hanno tutte le squadre, compresa l’Inter. Abbiamo avuto un problema con Dumfries e Lautaro, lo staff sanitario sta lavorando: penso sia più lungo per Dumfries che per Lautaro, ma vediamo. Per fortuna qualcuno rientrerà dopo la sosta”.

Foto: Instagram Inter