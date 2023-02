Inzaghi: “Spero di avere sempre tante alternative. Poi farò le scelte giuste per il bene dell’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Simone Inzaghi, ha così parlato ai microfoni dopo il successo ottenuto contro l’Udinese: “I ragazzi lavorano molto e mi aiutano nel fare le scelte per le partite. Chi è partito da titolare e chi è entrato a gara in corso mi ha dato grandissime risposte, devono continuare così”.

Poi ha proseguito parlando dell’attacco che scenderà in campo in Champions: “Spero di avere sempre tante alternative, non dimentichiamo che abbiamo giocato 4 mesi con tante defezioni, facendo grandi cose, soprattutto in Europa. Sceglierò senza problemi, di volta in volta. E’ difficile lasciare fuori Dzeko, è difficile lasciare fuori Lautaro. Questo è il compito dell’allenatore, devo scegliere sempre al meglio. Dopo le partite è difficile fare previsioni. Stasera abbiamo speso tanto contro una squadra fisica e tecnica. Mancano due giorni e mezzo, faremo le scelte giuste per il bene dell’Inter”.

Foto: sito ufficiale Inter