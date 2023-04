Inzaghi: “Spero di avere Calhanoglu sabato. Per Skriniar ci vorrà più tempo. Il fattore mentale sarà importante”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Benfica.

Queste le sue parole: “Skriniar e Calhanoglu? Sono due giocatori importantissimi, chiaramente c’è qualche assenza anche nel Benfica. Mi sarebbe piaciuto giocarla con le due squadre al completo: entrambi stanno mettendo tanto per rientrare, Calhanoglu spero di poterlo avere già col Monza sabato. Per Skriniar forse ci vorrà qualcosina in più”.

Sull’atteggiamento: “Sarà una partita dove ci saranno fasi, fasi in cui l’Inter si difenderà più bassa e altre in cui sarà più alta. Dipenderà dalla partita, il fattore mentale sarà importante”.

Cosa ha provato rivedendo la traversa di Lukaku a Salerno? “Ho parlato di testa. Non mi fermerei solo a Salerno, penserei anche a quella con la Fiorentina: il campo ha dato due risultati che non erano quelli per ciò che si è visto. Chi scrive e chi parla tante volte è influenzato dai risultati, ma bisogna essere lucidi. È difficile nel calcio lasciarli da parte, ma nelle ultime partite, per quanto espresso dalla squadra, sono contento. Chiaramente sono deluso dal risultato”.

Si è parlato di Conceicao come suo eventuale erede. Che pensa di lui? “Beh, si sentono tante voci. Sia lui che Schmidt sono ottimi giocatori, è stato un piacere sfidare Conceicao e sarà un parere sfidare Schmidt”.

Foto: Sito Inter