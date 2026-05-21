Inzaghi: “Sono triste dentro, ma non vedo l’ora di portare il Palermo dove merita”

21/05/2026 | 16:16:01

Il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi è intervenuto sui social all’indomani dal mancato accesso alla finale playoff di Serie B: “Il calcio è anche questo, sono molto triste dentro. Mi dispiace per la gente di Palermo, mi dispiace per i miei ragazzi. Non vedo l’ora di scendere nuovamente in campo per portare Palermo dove merita, questo stadio è magico, questa gente è magica. Dobbiamo guardare avanti e pensare già alla prossima stagione, accettiamo il verdetto del campo e ci prepariamo per il prossimo campionato. Voglio ringraziarvi TUTTI per l’affetto che mi state dando. FORZA PALERMO”.

Foto: Instagram Palermo