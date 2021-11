Inzaghi: “Sono contento per i rinnovi, l’Inter ha un progetto ambizioso. Ho una grande squadra”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dei recenti rinnovi di contratto in casa Inter e del progetto del club nerazzurro. Ecco le parole dell’allenatore nerazzurro: “I rinnovi fanno piacere, ho la fortuna di lavorare con dirigenti che ci sono sempre e fanno sentire pieno sostegno. In estate andavano fatte delle cessioni importanti, ma abbiamo anche fatto acquisti altrettanto importanti. C’è un progetto e l’Inter va avanti, con ambizione. Abbiamo altri giocatori che discuteranno della propria situazione, ma io sono tranquillo e mi concentro sul campo“.

Le scelte a centrocampo: “Mancano ancora degli allenamenti. A metà campo ho ottime risposte, Calha con l’Udinese ha fatto un’ottima partita, Vidal è stato fondamentale in Champions, con l’Empoli Gagliardini ha fatto bene, Vecino mi mette sempre in difficoltà e Sensi sta tornando e meriterebbe più spazio. Ho una grande squadra, c’è grossa competizione e mi va bene così“.

Foto: Twitter Inter