Inzaghi: “Sono arrivato in un grande club come l’Inter, dove ho conquistato due trofei nel primo anno”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro in merito al suo rapporto con la città di Milano. Queste le sue parole pubblicate sul Match Day Programme della sfida di questa sera contro l’Empoli: “Piacenza, Roma e Milano sono le tre città più importanti per me. Piacenza è il luogo delle mie origini, dove sono nato e cresciuto, lì ho fatto tutte le giovanili e ho esordito in Serie A. A Roma con la Lazio ho vinto i primi trofei da calciatore e allenatore, è una città che fa parte della mia storia professionale e personale. A Milano sono arrivato in un grande club come l’Inter, qui insieme al mio staff, alla squadra, ai tifosi e alla società ho potuto conquistare due trofei il primo anno e iniziare questo 2023 alzando la Supercoppa“.

Foto: Instagram Inzaghi