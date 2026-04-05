Inzaghi: “Nessuna nostalgia dell’ Italia. Peccato per la mancata qualificazione al Mondiale”

05/04/2026 | 15:50:04

Simone Inzaghi, allenatore dell’ Al Hilal, ha parlato a Libero, soffermandosi sul suo momento e sull’assenza dall’ Italia: “Nostalgia? Ti assicuro di no: qui vivo non bene, ma di più. In Arabia Saudita ho trovato una situazione fantastica sotto tutti i punti di vista: lo stile di vita, le infrastrutture sportive e non, la serenità che riesce ad accompagnarti anche in un lavoro che può essere stressante come il mio”.

Poi però ha aggiunto: “Mi fa un grande dispiacere che l’Italia non sarà ai Mondiali per la terza volta di fila, sono italiano al cento per cento, mio fratello un Mondiale lo ha anche vinto. Sono sicurissimo che lil calcio italiano si riprenderà molto presto, lo seguo sempre con la massima attenzione. Detto questo, ho lasciato l’Italia del calcio per una serie di motivi”.

Foto: sito Al Hilal