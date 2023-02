Inzaghi: “Siamo l’Inter e dobbiamo fare di più. Tradito dalla squadra? No. Sono io il responsabile”

Simone Inzaghi ha parlato anche in conferenza stampa dopo la sconfitta in casa del Bologna.

Queste le sue parole: “Se si vanno a vedere le partite, dopo la Champions abbiamo spesso qualche problema. Poi lontano da San Siro il problema si accentua ancora di più e dobbiamo cercare di fare meglio. Il primo tempo di oggi è stato insufficiente, poi il secondo meglio ma nel momento in cui avevamo creato i presupposti per vincere la partita, abbiamo preso gol”.

Sullo spogliatoio: “Si parlerà tanto della sconfitta e pioveranno critiche, ma io sono l’allenatore e sono il primo responsabile. Oggi dobbiamo dire che anche se il risultato fosse stato diverso non avremmo potuto essere contenti del nostro primo tempo”.

Cosa salvare: “Poco, forse il miglioramento nel secondo tempo. Dobbiamo analizzare e capire perché ci succedono questi cali dopo le partite europee, dobbiamo fare di più e meglio”.

Si sente tradito dalla squadra? “Tradito no, mi hanno sempre dato tutto sia in partita che in allenamento. Mi dispiace perché siamo l’Inter e dobbiamo fare di più”.

Foto: twitter Inter