Inzaghi: “Siamo in emergenza in difesa però ho la fortuna di avere a disposizione una rosa di grandi professionisti”

Simone Inzaghi ha parlato a DAZN prima della sfida con lo Spezia: “Io penso che ho la fortuna di avere una rosa a disposizione di professionisti che si allenano nel migliore dei modi, siamo in emergenza dietro però giocherà gente che si allena sempre al massimo e non ho dubbi. Bastoni non è disponibile, ha avuto stanotte una gastroenterite. Siamo un po’ in emergenza dietro però non c’è alcun problema”. FOTO: Sito Inter