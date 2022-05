Inzaghi: “Siamo dietro, ma nel calcio ci sono state imprese come quella che ci serve. Lautaro? Un fuoriclasse”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Mercoledì abbiamo vinto un trofeo cui tenevamo tantissimo. La squadra oggi ha fatto una grandissima gara, dopo la vittoria del Milan non era semplice. Non era scontato tutto ciò, vanno fatti i complimenti ai ragazzi.

Il Sassuolo ha tantissime individualità con tecnica, sarà un’ultima giornata molto aperta. Arrivati fino a questo punto bisogna provarci fino alla fine. La squadra non ha mollato di un centimetro, vogliamo giocarci le nostre chances. Siamo dietro, serve una vittoria nostra e una sconfitta del Milan, ma nel calcio è successo: ho vinto uno scudetto quando ero due punti dietro la Juventus, che perse a Perugia. Nel calcio non bisogma mai mollare, l’Inter l’ha sempre dimostrato.

Lautaro? Ha segnato tredici gol nelle ultime tredici, la squadra l’ha messo in condizione di poter segnare. È un fuoriclasse, per noi è importantissimo perché è sempre generoso. Gli avevo detto che avrebbe fatto tantissimi gol, lui è stato bravo perché anche nei periodi dove non riusciva a segnare si è sempre allenato al massimo.

Quale partita rigiocherei? L’andata contro il Liverpool. Non potevo immaginare un’annata così, ringrazio questa squadra che non ha mai mollato“.

Foto: sito ufficiale Inter