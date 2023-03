Inzaghi: “Siamo arrabbiati, mi aspetto una reazione da grandi uomini e da grande gruppo”

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida di Serie A da disputare in casa contro il Lecce. I nerazzurri sono chiamati a reagire dopo la sconfitta rimediata sul campo del Bologna: “Arriviamo a questa sfida arrabbiati per l’ultimo risultato, non vediamo l’ora di tornare in campo. Abbiamo analizzato gli errori commessi. Servirà tanta concentrazione, dovremo usare la testa: ci aspetta un match difficile, ma mi aspetto una reazione da grandi uomini e da grande gruppo, che è ciò che siamo. Di fronte troveremo una squadra in salute, che gioca un ottimo calcio: il Lecce sta facendo un ottimo campionato, dovremo prestare molta attenzione, le partite sono tutte difficili, questa stagione lo sta dimostrando”.

Foto: sito ufficiale Inter