Inzaghi si presenta: “Orgoglioso di essere a Benevento, l’obiettivo è la Serie A”

Filippo Inzaghi, dal Palazzo Paolo V di Benevento dove la società campana ha presentato, oltre al nuovo allenatore, anche le nuove maglie e la maglietta celebrativa dei 90 anni del club, ha rilasciato le prime parole da tecnico dei giallorossi. “Ringrazio il presidente per avermi concesso questa opportunità mi ha corteggiato per tanti anni ed è scattata subito la scintilla, mi sono sentito apprezzato e finalmente sono qui. Per me è un orgoglio essere a Benevento, una bellissima città. Darò tutto me stesso per questa maglia e per questa società. Vogliamo vincere, ma prima di tutto rendere fieri i nostri tifosi. Il mio obiettivo è la Serie A e voglio conquistarlo sul campo”.

Foto Instagram Benevento