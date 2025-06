Inzaghi si prende l’Al Hilal: “Sono molto soddisfatto, dimostreremo di poter vincere”

23/06/2025 | 08:05:52

Simone Inzaghi esce dallo 0‑0 contro il Salisburgo con la convinzione di avere tra le mani una squadra che può andare lontano. La partita non ha portato gol, ma ha detto molto di più: ordine, idee, equilibrio, e soprattutto anima. “Sono molto soddisfatto — ha dichiarato il tecnico italiano —. Abbiamo avuto occasioni importanti, potevamo segnare con Leonardo, con Savic, e non abbiamo mai concesso campo facile. È una prestazione che pesa, e vale doppio considerando che ci alleniamo da una settimana in Arabia e da dieci giorni in America”. Ma Inzaghi non si nasconde dietro l’alibi dell’avvio: “Non ci accontentiamo. Questo è un punto importante, ma siamo insoddisfatti. Volevamo vincere, abbiamo il potenziale per farlo e lo dimostreremo”. Nel suo Al Hilal ha già messo la firma: mentalità pragmatica, blocco compatto e un Bounou super tra i pali: “Yassine è stato fondamentale, ma non solo lui: la squadra ha mantenuto la porta inviolata con maturità”. Ora testa al Pachuca: “Sarà una battaglia — ha chiuso Inzaghi — ma il gruppo ha fame e sta rispondendo nel modo giusto”.

Foto: instagram al hilal