Inzaghi: “Serviva una scossa. Immobile? Reazione plateale, ma non ci sono problemi”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la vittoria per 2-0 contro il Parma: “Venivamo da due sconfitte brucianti, stasera abbiamo fatto un’ottima partita, ci serviva una scossa. Non dimentichiamo che eravamo tornati venerdì mattina dalla Romania. Siamo stati più lucidi, abbiamo creato tantissimo, le parate di Sepe sono state 13 e quelle di Strakosha una sola. Con i turni infrasettimanali e l’Europa League diventa più difficile, devo essere bravo a scegliere di volta in volta i giocatori. La reazione di Immobile? Un po’ plateale. Ciro è uno di quelli che soffre di più la situazione, aveva vissuto male le due sconfitte. A fine primo tempo non stava benissimo, aveva un problemino, quando si rivedrà capirà. Ma con lui non c’è nessun problema. Siamo riusciti a vincere una partita per noi molto importante. Con lui ho un ottimo rapporto, non abbiamo vissuto quattro-cinque giorni facili”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio