Inzaghi: “Se nelle prossime nove partite ne perdiamo una, il nostro sogno si avvicina”

27/10/2025 | 19:05:58

Il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Monza, tornando sulla sconfitta di Catanzaro: “Abbiamo analizzato la partita e ho detto alla squadra che se nelle prossime nove ne perdiamo una, il nostro sogno si avvicina. Dobbiamo continuare così, ho grande rispetto del Monza che ha giocatori che fino a poco tempo fa erano in Nazionale e una rosa da categoria superiore. Lotterà per vincere come faremo noi, ma in Serie B si può perdere contro chiunque”.

foto sito Palermo