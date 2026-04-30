Inzaghi: “Se avessimo vinto la Champions sarei rimasto all’Inter. Ho deciso l’addio dopo la finale”

30/04/2026 | 11:09:54

Intervistato da La Gazzetta dello sport, l’ex tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha toccato vari temi: “L’inchiesta arbitri mi ha scioccato: l’Inter ha perso parecchi punti nella scorsa stagione a causa degli errori arbitrali. Il campionato, la Supercoppa…È sorprendente essere tirati dentro a una storia nella quale siamo stati penalizzati e non favoriti. Noi avevamo un sogno: il triplete. Alla fine della stagione abbiamo pagato le 23 partite giocate in più rispetto al Napoli. Ma io rifarei tutto: l’Inter ha il dovere di competere a ogni livello. E poi le serate contro il Bayern e il Barcellona rimarranno nella mia mente più dei trofei. Sono state vittorie forse irripetibili. Prima della finale non avevo comunicato il mio addio alla squadra. Non avrei potuto farlo perché la decisione, molto sofferta per me e per la mia famiglia, non era stata presa. La verità è che è successo tutto molto velocemente: due giorni dopo Monaco ci siamo incontrati a casa di Marotta, alla presenza di Ausilio e Baccin. In quel contesto ho manifestato l’esigenza di cambiare, perché sentivo che si era chiuso un ciclo. Loro avrebbero voluto continuare con me ma hanno capito la scelta: ci siamo lasciati da amici e lo siamo ancora. Ma se avessimo vinto la Champions sarei rimasto all’Inter”.

foto instagram inzaghi