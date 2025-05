Inzaghi: “Scudetto? Non è nelle nostre mani, ma faremo di tutto”

11/05/2025 | 17:45:37

“Siamo tutti molto soddisfatti, per quello che abbiamo fatto, per aver regalato alla nostra gente un’emozione del genere”. Simone Inzaghi, raggiunto da Sky prima di Torino-Inter, torna inevitabilmente sulla qualificazione alla finale di Champions League conquistata con il 4-3 al Barcellona: “Sappiamo di avere l’ultimo passo da fare, che sarà il più importante. Partite come quella di martedì sono bellissime da vivere e da far vedere alla nostra gente”.

Sulla corsa Scudetto: “Sappiamo che non è nelle nostre mani, ma faremo di tutto. Abbiamo dovuto lasciare a casa qualche giocatore con problemi importanti, mentre altri che sono venuti non possono giocare per intero la partita. Vedremo”.

Zalewski mezzala destra. “Si alzerà, giocherà vicino a Taremi, con Correa è un giocatore di qualità e farà una bella partita”.

Sul modulo: “3-4-3? Può essere. In certi momenti farà anche la mezzala. Conosciamo i nostri principi, ma sappiamo che in quella zona di campo abbiamo giocatori che oggi non potevano partire dall’inizio”.

Foto: Instagram Inter