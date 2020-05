Inzaghi: “Scudetto dopo 20 anni? Ci provo, ma sarà dura. Ripresa? Aspettiamo”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato al Corriere dello Sport: “Quando ripartirà il campionato cercheremo di farci trovare pronti. Sarà come fare un altro ritiro e giocheremo ogni tre giorni. Sarà dura e lo sappiamo. Quello che stavamo facendo è qualcosa di straordinario e si era creata un’alchimia fantastica anche con i tifosi, poi purtroppo tutto si è fermato. E’ stato un periodo difficile. Già essere tornati a fare quello che più ci piace e potersi vedere in campo, è stato importante. Ci vuole ancora pazienza ma credo che si possa tornare alla normalità. Il sogno dopo questo stop? Lo sanno tutti ma non voglio dire niente, come il 14 maggio del 2000 prima di scendere in campo”.