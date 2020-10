Inzaghi: “Saremo competitivi anche in Champions. Serviva un po’ di umiltà”

Simone Inzaghi, dopo la bella vittoria della Lazio contro il Borussia Dortmund all’esordio in Champions League, ha parlato ai microfoni di Sky: “Bastava un po’ di umiltà per ritrovare la vera Lazio, siamo andati a Genova contro la Samp senza 7-8 giocatori e così è diventato tutto più difficile. Ci serviva ritrovare qualche calciatore. Girone? E’ un gruppo aperto, il Borussia Dortmund nonostante questa sconfitta rimane la favorita ma tutte le altre possono far bene. Noi abbiamo fatto una gara di sacrificio, siamo stati bravi. Noi siamo partiti con qualche ritardo, dovuto anche a degli infortuni inaspettati. Quando recupereremo gli infortunati saremo competitivi come siamo sempre stati. In Champions, in campionato e in Coppa Italia. Rinnovo? Con il presidente ci siamo sentiti come facciamo sempre, con grande tranquillità… le voci sugli allenatori corrono sempre. Milinkovic? Arrivava dalla gara con la Nazionale, ha chiesto il campo perché ha preso una ginocchiata sull’anca.”

Foto: twitter Lazio