Inzaghi: “Sanchez sta migliorando. Infortunio Correa? Spero di avere buone notizie”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Dazn: “Sanchez sta lavorando tantissimo. Si ferma sempre, cerca di migliorare la condizione giorno per giorno. Aspettiamo notizie confortanti per Correa, che sta facendo accertamenti. Sensi per ora resta indisponibile, potrà fare il vertice basso ma mi piacerebbe vederlo più da mezzala e trequartista perché ha qualità per fare bene più avanti. Sanchez è stato quasi due mesi fermo e non aveva i 70 minuti per entrare al posto di Correa”.

Foto: Twitter Inter