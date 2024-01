Inzaghi: “Salvezza? Dobbiamo vincerne 7 su 17, io ci credo”

Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, ha parlato a DAZN al termine del match valido per la ventunesima giornata di Serie A contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni: “L’ennesima rimonta subita? Spiace perché abbiamo perso senza un tiro in porta e questo non deve accadere. Abbiamo preso gol e poi il rigore. La squadra non ha mai sofferto, abbiamo costruito però ovviamente qualche errorino individuale c’è stato ed ha influito troppo. Per me avremmo meritato il pareggio. Dobbiamo andare avanti, mancano 17 partite e dobbiamo vincerne almeno 7. Io ci credo, la gente è stata straordinaria e meritavamo qualcosa in più. Dopo il rigore abbiamo fatto fatica a reagire anche se abbiamo avuto quella occasione con Candreva però dobbiamo rimboccarci le maniche e pensiamo alla prossima”.

Poi ha proseguito: “Come si fa ad invertire questo flusso negativo? Dobbiamo invertirlo immediatamente, non dobbiamo piangerci addosso. Queste partite se non riesci a vincere non devi perderle perché l’avversario non ha fatto tiri in porta e non possiamo perdere una partita del genere. Sono arrivati giocatori nuovi che devono mettere benzina come Zanoli, Basic e Pierozzi. Adesso abbiamo la Roma e cercheremo di invertire il trend”.

Infine: “I nomi che circolano come Boateng e Balotelli e quanto possono spostare gli equilibri giocatori del genere? Abbiamo una società e un direttore bravi. Io penso ad allenare i giocatori che mi vengono dati ed penso che questa rosa possa fare di più di così. Abbiamo avuto tanti infortuni, con giocatori in Coppa d’Africa. 17 partite sono tanti punti ancora a disposizione e noi dobbiamo crederci. Se mi aspetto qualcosa dal mercato? Mi preoccupo poco, con il direttore ci sentiamo tutti i giorni”.

Foto: Instagram Salernitana