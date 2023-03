Inzaghi: “Rivincite? Non è il momento di parlare. Lo farò quando sarà opportuno”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha così parlato in conferenza stampa dopo la qualificazione in Champions League: “Non è il momento di parlare, lo farò quando sarà opportuno. Non ho rivincite da prendermi, ho detto che non era il momento di parlare e non è neanche questo. Io sono contento di quanto fatto dalla mia Inter, penso che in questi dodici anni l’Inter abbia vinto uno scudetto che ha provocato qualche problemino a livello economico, negli ultimi 18 mesi ha vinto tre trofei. È facile parlare di Simone Inzaghi, l’educazione e l’intelligenza vengono confuse nella vita. Io parlerò quando sarà il caso, lo devo a me stesso e ai miei famigliari”.

Foto: sito Inter