Inzaghi: “Ritiro non punitivo, vogliamo migliorarci. Domani fuori Marusic, in forse Leiva”

Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato della partita di domani contro la Sampdoria partendo dalle dichiarazioni di ieri di Claudio Lotito e Igli Tare: “Le parole del presidente e del ds sono state importanti e belle, non ne avevo bisogno perché la testimonianza ce l’ho tutti i giorni e conosco l’ambiente dove lavoro. Sarà mia premura far andare questa squadra a pieni giri, sono rimasto deluso della prestazione di Cipro e dell’approccio col Chievo, poi abbiamo ribaltato la partita e probabilmente se quel palo di Immobile fosse stato gol sarebbe stata una settimana diversa. Questa settimana, io stesso e la società abbiamo condiviso questo ritiro, non certo punitivo ma per fare un’analisi sulle ultime partite. Siamo ad un punto dalla zona Champions, in Europa League abbiamo passato il turno ma vogliamo migliorarci”. Sui giocatori presenti domani nel match: “Avremo l’allenamento di oggi e domani mattina. Sicuramente Marusic non sarà della partita. Leiva sta parzialmente tornando in gruppo. Oggi farà lo stesso, non sono convinto della sua convocazione, probabilmente non giocherà, abbiamo tante partite ravvicinate. Due giorni e mezzo sono pochi, valuteremo il da farsi. Milinkovic-Savic sta crescendo, sono orgoglioso di averlo e di allenarlo”.

Foto: Twitter Lazio