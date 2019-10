Inzaghi: “Risultato giusto, abbiamo dominato nella ripresa. I rigori? Sacrosanti”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il rocambolesco 3-3 contro l’Atalanta. Ecco le sue parole: “La squadra ha carattere e si è visto nella reazione di oggi. La gara è chiara, l’Atalanta ha dominato il primo tempo e la Lazio il secondo. Nella ripresa abbiamo rischiato una sola volta in contropiede, nel complesso penso che il risultato sia giusto. Dobbiamo migliorare perché vogliamo di più. Primo tempo? Merito all’avversario, ci abbiamo messo del nostro ma loro sono stati bravi. Dovevamo essere aggressivi come lo siamo stati nel secondo tempo. I rigori? Penso che siano netti, sacrosanti. Stimo Gasperini, anche se si è lamentato sia oggi che in occasione della finale di Coppa Italia. Secondo me non c’è nulla da discutere. Ottima Atalanta nel primo tempo, ottima Lazio nel secondo tempo. Penso chi abbia visto la partita si sia divertito, io ed il Gasp di meno. Immobile? Ha dei numeri straordinari. Lo scorso anno ha segnato meno ma è un trascinatore. Lui, Correa e Caicedo sono giocatori importanti”, ha concluso Inzaghi.

Foto: Twitter ufficiale Lazio