Inzaghi: “Risultato bugiardo, la nostra prestazione è stata ottima”

Simone Inzaghi ha commentato la sconfitta della Lazio contro il Milan ai microfoni di Dazn. Queste le parole dell’allenatore della squadra biancocelesti: “Mi fa arrabbiare il risultato, è bugiardo. Siamo venuti qui con problemi di uomini, di rotazioni, abbiamo tenuto bene il campo e meritavamo di più. Abbiamo concesso due gol da palla inattiva e non va bene. Sono felice per l’ottima prestazione e per averli messi in difficoltà. Abbiamo avuto molte situazioni, dopo il 2-2 abbiamo avuto alcune occasioni e dovevamo concretizzare di più. Abbiamo perso e ora siamo qui a recriminare, ma siamo venuti qui e abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Le sostituzioni di Immobile e Milinkovic? Non ce la facevano più, ho preferito cambiarli. Caicedo? Era un po’ affaticato».

Foto: Twitter Lazio