Inzaghi ricorda Atene 2007: “Non ho dormito per dieci giorni”. Poi l’augurio al Milan

26/11/2026 | 10:20:32

Ci sono notti che restano impresse per sempre, soprattutto quando portano la firma di una doppietta in una finale di Champions League. Per Filippo Inzaghi, Atene è una di queste. Il 23 maggio 2007 l’ex attaccante rossonero fu il grande protagonista della vittoria per 2-1 contro il Liverpool, consegnando al Milan la settima Coppa dei Campioni della sua storia. In occasione del ritorno dei rossoneri nella capitale greca, Superpippo ha ripercorso quelle emozioni in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. “Ad Atene ho vissuto una delle notti più importanti della mia carriera, quindi è una città che associo a ricordi speciali e che per questo resterà sempre al mio cuore”, ha raccontato. La doppietta contro gli inglesi è ancora un ricordo vivissimo, tanto che l’ex centravanti ha svelato cosa è successo dopo il fischio finale: “Dopo quella finale non ho dormito per dieci giorni. Mi svegliavo nel cuore della notte pensando che quella vittoria con i miei gol fosse stata un sogno”. Inzaghi ha poi individuato nel secondo gol il momento più emozionante della partita. Un’azione nata dall’assist di Kakà, con il numero 9 bravo a superare Reina e a depositare il pallone in rete. “Un istante dopo ho capito che la coppa era davvero vicina”. Spazio anche al rapporto con il Milan e all’affetto dei tifosi. Il ritorno a San Siro, questa volta insieme al figlio Edoardo, è stato particolarmente emozionante: “Tornare a San Siro e sentire quell’affetto è stato davvero molto emozionante per me”. Infine, un pensiero per la squadra di Ruben Amorim, attesa dalla sfida europea contro l’Olympiacos proprio ad Atene. L’augurio di Inzaghi è chiaro: “Auguro di affrontare la partita con personalità e di tornare a casa dopo aver vissuto una bella serata europea”. Un messaggio che arriva da chi, in quello stadio, ha scritto una delle pagine più belle della storia rossonera.

foto: sito Palermo