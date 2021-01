Inzaghi: “Rammaricati per il risultato. Abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a fare gol al miglior portiere d’Europa”

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della partita persa 2-0 contro il Milan. Queste le sue parole: “Siamo soddisfatti, ma dobbiamo migliorare perché mi torna in mente la sfida con il Sassuolo. Abbiamo creato tante occasioni senza però segnare al miglior portiere d’Europa, vista la prestazione ci saremmo aspettati un risultato ben diverso. Dobbiamo giocare da dietro quando si presenta la possibilità giusta, ma oggi c’era da fare meglio sotto questo aspetto: il gioco dal basso ci costerà alcuni gol, ma ce ne darà altri. Non possiamo regalare due gol al Milan, ma posso dire poco alla squadra. La partita è stata fantastica, siamo rammaricati per aver perso contro il Milan e questo deve essere un motivo d’orgoglio per tutti noi. Innesti per l’attacco? Dobbiamo salvaguardare il gruppo che ci ha portato in Serie A a suon di record, ma se ci sarà un giocatore in grado di darci una mano non ci tireremo indietro. Stasera i ragazzi sono stati un po’ ingenui ma la buona prestazione è sotto gli occhi di tutti. Emozionante sfidare il Milan? Io cerco di fare il massimo per la squadra che alleno, ma con il Milan sarà sempre una partita speciale. Per novanta minuti siamo stati avversari, complimenti a loro: chi tiferò mercoledì tra Milan e Juventus? Per i rossoneri, con loro ho un rapporto particolare“.

Foto: Instagram Filippo Inzaghi