Inzaghi: “Probabilmente non siamo ancora una grande squadra. Ci servirà da lezione”

La Lazio perde in rimonta contro la Spal e al termine della gara Simone Inzaghi parla con amarezza ai microfoni di Sky Sport: “Una brutta sconfitta. Avevamo fatto un ottimo primo tempo, eravamo riusciti ad andare in vantaggio, prendendo un palo e creando tante situazioni. Nel secondo tempo non abbiamo avuto ordine e non siamo stati la solita Lazio, e in questi casi puntualmente paghiamo. Ci servirà da lezione. Normale che ci sia delusione, ma ci abbiamo messo del nostro. Credo che la colpa principale sia nostra, una squadra che ambisce a determinate posizioni di classifica non può prendere gol stando a cinque metri dall’uomo. Probabilmente non siamo ancora una grande squadra. In Serie A non ti puoi concedere certe cose, nelle prime due partite abbiamo raccolto troppi elogi e li abbiamo pagati oggi, ci servirà da lezione. Io sono il principale responsabile, sono deluso perché abbiamo fatto tre ottime partite, 4 punti non rispecchiano quello che avremo meritato. Dobbiamo guardare dritti per la nostra strada, sapendo che questi blackout non possiamo concederceli“.

Foto: twitter ufficiale Lazio