Inzaghi: “Primo tempo non da Inter. C’era stanchezza ma giochiamo sempre ogni 3 giorni. Abbiamo preso gol nel nostro momento migliore”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto un primo tempo insufficiente, non da Inter. L’approccio non è stato dei migliori. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, magari sbloccandola noi avremmo visto un’altra partita. Ma il primo tempo è insufficiente”.

Poche occasioni create: “Chiaramente quello sì. Le condizioni del campo non aiutavano né noi né il Bologna ma nel primo tempo dovevamo mettere corsa e aggressività. Ci voleva un po’ più di lucidità e di freddezza. Abbiamo avuto un paio di occasioni con Calhanoglu e Dzeko. Probabilmente andando in vantaggio avremmo amministrato meglio”.

Stanchezza dopo il Porto: “La stanchezza c’è. Però, al di là di qualche cambio forzato e qualche cambio voluto, sappiamo che le partite europee di portano via tante energie ma sappiamo che ci siamo abituati e a distanza di tre giorni dalla gara col Porto si poteva fare meglio. Dopo la Champions ne abbiamo perse 3? E’ un dato da analizzare. Al di là che venivano tutte dopo la Champions, è un dato che va analizzato. Se in casa facciamo un ottimo cammino, in trasferta dobbiamo fare quel cambio di marcia per mantenere il secondo posto”.

Primo tempo male: “Dovevamo essere più bravi come corsa e aggressività perché il Bologna ha approcciato meglio la gara. I nostri approcci solitamente sono diversi e non posso essere contento”.

Foto: sito Inter