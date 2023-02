Inzaghi: “Primo tempo insufficiente. Lontano da San Siro dobbiamo migliorare”

Simone Inzaghi, allenatore dell‘Inter, ha parlato a Sky dopo il ko contro il Bologna al Dall’Ara.

Queste le sue parole: “Abbiamo approcciato male, il primo tempo è stato insufficiente, non da Inter. Abbiamo trovato una squadra in salute, nel secondo tempo quando abbiamo preso le misure e stavamo creando, abbiamo preso un gol da non prendere. Siamo arrabbiati, perché va bene venire da una grande partita e avere degli infortuni, però dobbiamo fare di più”.

Male dopo la Champions: “Bisogna cercare le motivazioni ogni due o tre giorni. Io in primis che sono l’allenatore. In queste gare dobbiamo fare tutti di più, bisogna essere più bravi ad approcciare le gare e fare di più: nel primo tempo non abbiamo visto la migliore Inter”.

Male lontano da San Siro: “È un dato significativo, in casa davanti al nostro pubblico abbiamo un ottimo cammino mentre in trasferta è insufficiente. È una cosa che abbiamo analizzato, ne abbiamo parlato con i ragazzi, per quanto riguarda quest’anno perché l’anno scorso lontano da San Siro eravamo andati meglio e adesso ci siamo mangiati il vantaggio che avevamo sugli altri per la Champions: dovremo essere più bravi nelle prossime, migliorare lontano da San Siro”.

Sul modulo: “Il primo tempo è stato insufficiente, però al Bologna piace giocare dentro quindi era una strategia quella di cercare di portare avanti i nostri quinti sui loro terzini, per tenere più dentro le mezze ali. Noi volevamo togliere il loro gioco dentro, sapevamo che il Bologna ci avrebbe creato dei problemi. Nel secondo tempo, magari con un gol derivante da una delle occasioni create, si starebbe parlando di altro”.

Manca la svolta e la continuità: “Mi manca riuscire a tenere la concentrazione e la determinazione ogni due giorni e mezzo. Sappiamo che siamo l’Inter e che giochiamo tantissimo, va bene che mercoledì abbiamo speso tanto ma dobbiamo fare di più e meglio: il primo tempo sarà un motivo di analisi, il secondo è stato fatto meglio e con più precisione staremmo parlando d’altro. Però dobbiamo essere lucidi a capire i motivi di quel primo tempo, dove abbiamo messo in campo quasi nulla”.

Foto: sito Inter