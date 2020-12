Inzaghi: “Prestazione di carattere. Avremmo meritato qualcosa di più”

L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha commentato così, ai microfoni di Sky, il punto ottenuto dalla sua squadra conto il Borussia Dortmund: “C’è un po’ di rammarico perché con 9 punti di solito ci si qualifica con un turno di anticipo. Siamo venuti qua a giocare contro squadra fortissima e abbiamo fatto una prestazione di carattere, come avevo chiesto. Ai punti avremmo meritato di più, ma rimane la soddisfazione per la prova. Il percorso? Abbiamo fatto due pareggi a Bruges e a San Pietroburgo in piena emergenza ma sono stati pareggi importanti. Con 4 punti ottenuti con il Dortmund e 9 totali pensavamo di poter raggiungere in anticipo un traguardo che alla Lazio manca da 20 anni. La prossima gara? Ci arriveremo consapevoli. Prima c’è lo Spezia e poi martedì con il Bruges ci attenderà una partita molto importante”.

Foto: Twitter Lazio