Inzaghi: «Prestazione da condannare. Ripartiamo subito»

Simone Inzaghi non accampa scuse dopo il crollo della Lazio in casa della Sampdoria. «Al di là delle emergenze, la prova dei ragazzi oggi è da condannare – ha detto dal sito ufficiale -. La sconfitta di oggi è stata brutta. Ho la fortuna però di avere una squadra importante, che saprà rialzarsi. Parolo? Eravamo in emergenza, il problema è stato l’atteggiamento generale di tutta la squadra. Nelle prime tre gare eravamo andati bene, anche nella sconfitta contro l’Atalanta, oggi invece no. Bisognerà rialzarsi e ripartire, perché ci si deve sempre rialzare».

Foto: Twitter ufficiale Lazio