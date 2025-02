Inzaghi: “Potrebbe esserci un cambio di sistema. Thuram titolare? Non è detto”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato della situazione infortunati: “Abbiamo 4 indisponibili: Sommer, Darmian, Zalewski e Carlos Augusto. Il problema è che gli infortunati sono tutti concentrati nello stesso ruolo, quindi potrebbe esserci anche un cambio di sistema, l’abbiamo già fatto in corsa martedì. Vedremo quello che faremo. Thuram ha fatto un buon lavoro, ha dato rassicurazione, domani vedremo. Cercheremo di capire se partirà dall’inizio, non è detto”.

Foto: Instagram Inter