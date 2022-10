Inzaghi: “Partita troppo importante. Non dobbiamo abbassare la guardia. Spiace non essere in panchina”

Simone Inzaghi, allenatore dell‘Inter ha parlato ai microfoni di Prime Video in vista della sfida di questa sera al Viktoria Plzen, decisiva per il passaggio agli ottavi di Champions League.

Queste le parole del tecnico: “Sappiamo quanto sarà importante la partita, dobbiamo capitalizzare quello che abbiamo costruito contro il Barcellona. Ma non dovremo abbassare la guardia. Affrontiamo una squadra che sta dominando il proprio campionato e che all’andata ci ha creato qualche problema. Dovremo stare molto attenti e concentrati. Purtroppo sono stato espulso con il Barcellona, immeritatamente secondo me perché sono stato molto educato. Avrei meritato l’ammonizione perché sono uscito dall’area tecnica, ma non il rosso. Spiace non essere in panchina stasera. Non dobbiamo prolungare il discorso qualificazione a Monaco, anche perchè poi sarebbe durissima, dobbiamo fare come l’anno scorso con lo Shakthar e farcela con un turno di anticipo”.

Foto: sito Inter