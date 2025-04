Inzaghi: “Partita di grandissimo spessore. Anche dopo l’1-1 non abbiamo mai smesso di crederci”

Simone Inzaghi allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo il match vinto per 1-2 in trasferta contro il Bayern Monaco.

Queste le sue parole: “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, più del risultato penserei a che tipo di partita abbiamo fatto. Sappiamo che è il primo tempo, tra 7 giorni ci sarà il ritorno a San Siro contro una squadra fortissima a cui l’Inter ha tenuto testa molto bene”.

Come collochi questa vittoria, rispetto ad altre ugualmente importanti?

“Una partita di grandissimo spessore, che ci fa felici. Il Bayern nelle ultime 27 ne ha vinte 23 e pareggiate 4. Dovremo dare seguito nel ritorno a questa grandissima partita, davanti ai nostri tifosi”.

Ti aspettavi più pressing del Bayern? “Hanno provato, ma hanno trovato di fronte un’Inter che ha giocato molto bene. Al 91′ siamo partiti, Sommer non ha tenuto palla: abbiamo giocato la palla e fatto un gol meraviglioso. Non abbiamo smesso di credere alla vittoria, nonostante il gol preso poco prima”.

Grande personalità: “Nel giorno e mezzo che abbiamo avuto abbiamo parlato del fatto che dovevamo togliere loro il possesso, giocando palla e con personalità. Quando ce l’hanno loro, è dura toglierglielo. L’abbiamo fatto, più nel primo tempo e nel secondo la squadra è rimasta lucida. Il gol al 91′ fatto in quel modo fa capire che la squadra è rimasta in partita e ha messo in campo i principi che abbiamo da quasi 4 anni”.

Foto: sito Inter