Inzaghi: “Palermo vuole sognare, sul mercato ci faremo trovare pronti. A Cremona cambierò 5-6 giocatori”

08/08/2025 | 17:25:41

Il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Manchester City: “Bisogna saper sognare. Questi giocatori devono sognare palcoscenici importanti. Domani so cosa vorrà dire vedere questo stadio per noi. Ho l’unico desiderio che la squadra cominci a capire cosa vuol dire indossare questa maglia. So quante persone ci saranno e la coreografia prevista. Se saremo bravi verranno in 35mila anche in campionato. Magnani ha avuto un permesso societario. Non ci sarà domani così come Di Francesco. Chi giocherà domani non ci sarà con la Cremonese. A Cremona cambierò 5/6 giocatori. Voglio arrivare all’inizio del campionato con 17/18 giocatori pronti. Sarà emozionante domani quando entrerò in campo per il riscaldamento. So cosa la gente ci riserverà. Sarà un orgoglio anche stasera stare nello stesso tavolo con Guardiola e la nostra dirigenza. Un pubblico così deve essere un vantaggio e non una pressione. In Serie B nessuno ha i nostri tifosi. Sono molto contento del mercato della società. È chiaro che se capita qualche occasione non ci faremo trovare impreparati. Questa squadra con la palla è la migliore in B, deve migliorare senza”.

Foto: sito Palermo