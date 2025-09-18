Inzaghi: “Palermo atteso da un percorso lungo, servirà pazienza”

18/09/2025 | 21:14:30

Il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi ha parlato alla vigilia della sfida contro il Bari: “Ho una rosa che mi permette di scegliere ad occhi chiusi. Cambiando dieci uomini potremmo giocare tranquillamente a Udine. La competitività è alta anche in allenamento. Il tour de force sarà utile perché tutti avranno la possibilità di mettersi in mostra. Il nostro è un percorso lungo. Abbiamo fatto intravedere cose positive, ma dobbiamo confermarci partita dopo partita. Sta a noi riconquistare l’affetto del pubblico. Sono convinto che la classifica non rispecchi il reale valore della squadra. Serve pazienza e consapevolezza della nostra forza”.

FOTO: Sito Palermo