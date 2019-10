Inzaghi: “Ottima partita, ma ora pensiamo al Milan. Acerbi? Se lo merita”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il 4-0 rifilato al Torino: “Abbiamo meritato e sviluppato un’ottima partita. Sapevamo che dovevamo dare continuità alla vittoria di Firenze, ma da domani dobbiamo pensare al Milan. Il gol di Acerbi? E’ stato bravissimo. Sono contento perché se lo merita, si impegna tantissimo ed è un ottimo giocatore. Oggi è stata brava tutta la squadra. Abbiamo continuato a proporre gioco anche quando il Torino ha cambiato modulo e penso che abbiamo fatto un’ottima gara contro un avversario che non è mai semplice da affrontare. Immobile? Aveva preso un pestone nel primo tempo, gli ho chiesto come stava. La squadra sta bene, sappiamo che ho bisogno di tutti e devo fare valutazioni attente in ogni partita perché stiamo giocando tantissimo. Siamo in un grande tour de force, ne mancano tre. Le prime quattro le abbiamo giocate molto bene, sono contento di quello che proponiamo”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio