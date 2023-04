Inzaghi: “Oggi ho rivisto la mia Reggina. C’era un rigore per noi”

Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta di misura contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Abbiamo ritrovato la Reggina. Oggi gara difficile contro una squadra che non c’entra nulla con questa categoria. Al primo tiro abbiamo preso gol. Se non sei forte puoi prendere quattro o cinque gol. Abbiamo avuto con Menez e Canotto due palle importanti. Sono tornati a essere la Reggina che può vincere ovunque. Abbiamo fatto bene contro un Genoa che andrà sicuramente in Serie A. Al di là di un episodio clamoroso per un fallo di mano netto che non è stato fischiato. Poi magari avremmo perso ugualmente. Vogliamo la giusta considerazione. Arbitro può non vedere ma c’è chi dovrebbe vederlo”.

Foto: Instagram Reggina