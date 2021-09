Inzaghi: “Oggi deciderò sui sudamericani. Sensi non ha più fastidio”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Sampdoria. Ecco le parole del tecnico ex Lazio.

Sulla partita

“Incontriamo una squadra importante che ha qualità, conosco l’allenatore che dà sempre organizzazione, si sono rinforzati con Caputo e sarà per questo difficile e importante. Cercheremo di essere vera Inter”.

Sulla formazione

“Lautaro? Devo vedere oggi i sudamericani, sono arrivati nella notte. Vecino solo stamattina, oggi parleremo e faremo una sgambata dopo la quale farò le mie decisioni. Non avrò abbondanza, vedrò chi ha recuperato meglio. Bastoni è tornato affaticato, sentiva ieri un fastidio in allenamento e non ce l’avremo, lunedì farà esami approfonditi. Assenza che ci condiziona, ma ho scelte con Kolarov e D’Ambrosio. Turnover? Non dobbiamo pensare alla gara successiva, al Real Madrid. Ci aspetta a Genova una squadra intensa che vorrà crearci problemi. Sensi? Stefano tornato dalla nazionale ha svolto un lavoro leggero, ha superato questo fastidio riscontrato in nazionale. Vuole mettersi nelle migliori condizioni per recuperare già domani”.

Foto: Instagram Inter