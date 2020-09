Inzaghi: “Oggi abbiamo creato, l’Inter è una delle migliori squadre d’Europa”

Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni di sky sport dopo la sconfitta contro l’Inter. Queste le sue parole: “Potevamo perdere con un risultato migliore, coprendoci, ma non è questo quello che vogliamo. L’Inter è una delle migliori squadre d’Europa. Genoa-Torino? Non sono un dottore, dobbiamo fidarci dei dottori. Mi dispiace per il Genoa. Veniamo dalla Serie B dove abbiamo quasi sempre vinto, queste partite ci servono per crescere. Mercato? Sono soddisfatto, abbiamo mantenuto lo zoccolo duro inserendo giocatori forti. Adesso pensiamo al Bologna. Conte? È forte e bravo, hanno una grande squadra e quando scendono dal pullman si capisce già che tipo di giocatori siano.”



Foto: instagram personale