Inzaghi: “Non vediamo l’ora di cancellare la sconfitta di Crotone. Il Torino ha una rosa da Europa League”

Il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, ha presentato così in conferenza stampa la sfida in programma domani sera allo stadio Vigorito contro il Torino. Un match che mette in palio punti pesantissimi in ottica salvezza:

Come sta il Benevento dopo la sconfitta di Crotone?

“Non vediamo l’ora di scendere in campo. E’ una partita difficile da commentare, domenica scorsa abbiamo prodotto un numero incredibile di occasioni da gol senza riuscire a passare in vantaggio nè a pareggiare successivamente. Una parentesi da chiudere quanto prima, il calendario ci offre subito l’opportunità di riscattarci ma guai a sottovalutare il Torino che, soprattutto in attacco, ha giocatori di livello assoluto”.

Come sta Insigne e quale sarebbe il suo sostituto naturale?

“Dico subito che Iago Falque non può giocare dal primo minuto. Quanto a Insigne, sta recuperando e domani mattina farà un provino decisivo. Ha perso 4-5 allenamenti e questa è una componente che mi porterà a fare delle riflessioni. Ho provato anche Tello sulla trequarti, oltre al solito Improta che ha ricoperto praticamente tutti i ruoli e con buoni risultati. La duttilità dei miei calciatori è un’arma in più”.

Caldirola?

“Mi piacerebbe fosse pronto per giocare dal primo minuto, ma non credo sia ancora nelle migliori condizioni. A inizio settimana ha avvertito qualche dolore, ricordiamo che è reduce da un’operazione delicata e che è rientrato addirittura in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Domani andrà in panchina, chi scenderà in campo offre comunque ampie garanzie”.

Un suo giudizio sul Torino…

“Sono convinto che la squadra farà una grande prova e che si riscatterà subito, ma il Torino non può essere considerata una diretta concorrente. Ha un organico da Europa League e il centravanti che disputerà l’Europeo con la Nazionale. Occorrerà massima attenzione, ma i granata non hanno nulla a che vedere con la zona retrocessione. Il cambio di guida tecnica rappresenta un vantaggio per loro. Mi dispiace per Giampaolo, un amico e uno dei migliori allenatori del campionato italiano. Allo stesso tempo faccio un grande in bocca al lupo a Nicola. Io penso alla mia squadra: giochiamo in casa e, pur senza tifosi, ci teniamo a chiudere alla grande un ottimo girone d’andata”.

Le squadre in bassa classifica si stanno rinforzando. E il Benevento?

“E’ normale che chi si trova indietro abbia bisogno di rinforzi, non mi meraviglia questa cosa. Io devo pensare alla partita di domani e a ringraziare un gruppo che ha disputato un grande girone d’andata. Ho sempre espresso il mio pensiero: società e dirigenza hanno tanta competenza, sanno benissimo cosa e come farlo”.

