Inzaghi: “Non siamo abituati a tre sconfitte, dobbiamo ritrovare la lucidità dentro di noi”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro la Roma: “È il calcio. Veniamo da tre sconfitte che fanno male. La squadra ha provato, non con grandissima lucidità, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo messo più cuore. Ci fa molto piacere l’abbraccio della gente a fine partita perché i giocatori danno sempre l’anima e avranno sempre la mia riconoscenza. Non siamo abituati, dobbiamo cercare di recuperare energie perché fra tre giorni affrontiamo un Barcellona che non serviva guardare ieri per scoprire la sua forza”.

Poi ha dichiarato: “Dovevamo essere migliori come squadra, abbiamo fatto troppe pressioni individuali e mai di squadra. Prendiamo il primo gol su un rimpallo fortuito, bravo Soulé. Avremmo meritato qualcosa in più, ma questo è il calcio. Non abbiamo sfruttato le occasioni create. Bisogna ritrovare lucidità dentro di noi perché mancano ancora impegni importanti”.

Dopodiché Inzaghi ha spiegato: “Servirà analizzare e ricaricare le energie mentali. Il secondo tempo tanta generosità, parlare d’altro sarebbe troppo facile per me che sono l’allenatore”.

Infine ha concluso l’intervista post Roma affermando: “Pavard ha avuto una distorsione alla caviglia sinistra, gli si è girata atterrando fuori dal campo. Adesso era sul lettino, vedremo nei prossimi giorni come starà. Abbiamo dovuto effettuare un cambio che ci ha poi penalizzati“.

