Inzaghi: “Non si molla, dobbiamo qualificarci alla Champions”

Intervenuto in conferenza stampa al termine della gara persona contro il Sassuolo, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha così parlato: “Cosa abbiamo sbagliato durante la sosta? Niente, ci siamo attivati come tutti con i vincoli che avevamo. Eravamo soddisfatti insieme allo staff. Poi purtroppo negli ultimi dieci giorni abbiamo avuto delle problematiche che ci hanno messo in difficoltà. Con tutte queste partite ravvicinate, bisogna avere la lucidità per fare le scelte giuste. I ragazzi infatti le stanno sbagliando. Non si molla, dobbiamo guardare avanti e ricompattarci. Bisogna essere bravi a fare i punti che mancano alla Champions.”

Foto: profilo Twitter ufficiale SS Lazio