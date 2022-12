Inzaghi non molla l’obiettivo: “Credo ancora nello scudetto”

Simone Inzaghi ripartirà con la sua Inter il 4 gennaio, in occasione del big match contro il Napoli. L’ex allenatore della Lazio è stato intervistato da SportMediaset, spiegando quello che sarà l’obiettivo dei suoi ragazzi: “Scudetto? Ci credo ancora. Il distacco si è ampliato perché il Napoli ha fatto qualcosa che in Europa non è stato capace di fare nessuno. Vanno fatti i complimenti per questo percorso, chiaramente noi e le altre sappiamo che quello che abbiamo fatto fin qui non basta. Le responsabilità si sentono e le si hanno però devo essere sincero nel dire che rimango sempre me stesso e razionale. Quando sento qualcosa di gratuito mi dispiace, se magari sono critiche costruttive le accetto volentieri. Perché per migliorare i consigli sono sempre ben accetti. Ho avuto la fortuna di vincere due trofei subito. Abbiamo fatto bene, abbiamo centrato qualificazione agli ottavi di Champions che non arrivava dal 2010/11, è stata una grandissima stagione che poteva diventare straordinaria con lo scudetto”.

Infine Inzaghi ha espresso il suo pensiero sul rapporto con il collega Stefano Pioli ma, soprattutto, con il gruppo squadra: “Ho un ottimo rapporto. Eravamo a contatto perché lavoravamo entrambi a Formello al centro sportivo. È una bellissima persona con cui chiacchierare, restavamo spesso a tavola insieme a chiacchierare. Ci siamo incontrati poi tantissime volte contro, abbiamo fatto tantissime sfide contro, vinte o perse come giusto che sia ma c’è una grandissima stima reciproca. Un problema la mia umanità? Questo non lo so, quello che so è che in tutti gli anni in cui ho allenato so che nessuno mi ha mai mancato di rispetto e quella è la cosa più importante. Si sa che ho un grande rapporto con i miei giocatori e il mio staff uguale e i miei giocatori ma sempre nel rispetto dei ruoli come è giusto che sia come è giusto anche che a volte un giocatore non è felice di essere sostituito, ma già il fatto di essere all’Inter è motivo di gratificazione”.

foto: sito ufficiale Inter FC