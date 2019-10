Inzaghi non molla: “Con questo spirito passeremo il turno. Rimbocchiamoci le maniche”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato dopo il ko contro il Celtic in Europa League ai microfoni di Sky: “Bisogna rimboccarsi le maniche, la strada in Europa è in salita ma mancano 3 partite, ci sono 9 punti: giocando con questo spirito sono sicuro che passeremo il turno. Calcoli? Senz’altro, c’è il fattore campo: le due gare all’Olimpico le dovremo vincere poi dovremo fare una grande partita con il Rennes. Questo è il brutto del calcio. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra di valore però è difficile digerire una sconfitta del genere. Con questo spirito, partite così ne perderemo poche. Ai ragazzi non ho nulla da rimproverare stasera. Rivedremo il secondo gol, dove c’è stato un errore individuale che paghi a caro prezzo. La squadra avrebbe meritato altro”.

Foto: Lazio Twitter