Inzaghi non è d’accordo con Motta: “Fallo netto. Non capisco le proteste”

“Fallo inesistente”. Così Thiago Motta ha definito la punizione da cui è nato il 2-1 dell’Inter. Una valutazione che non trova d’accordo Simone Inzaghi, parecchio arrabbiato con Medel dopo quell’occasione: “Non è stata una reazione, c’era stata la punizione che mi sembrava un fallo netto e non capivo le proteste in quel momento. Non c’è stato niente di che, c’è un grandissimo rapporto con Thiago Motta a cui ho fatto i complimenti, non dimentichiamo che abbiamo battuto una squadra che veniva da quattro vittorie di fila: i ragazzi sono stati bravi”.

Foto: sito ufficiale Inter