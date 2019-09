Inzaghi non ci sta: “Sconfitta immeritata. Il rigore? Viziato da un fallo precedente”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta sul campo del Cluj in Europa League. Queste le sue parole: “Il risultato non ci sta, la sconfitta è immeritata. L’arbitro ha fischiato un calcio di rigore, viziato da un precedente fallo su Leiva. Ma se l’avessimo chiusa prima, non avremmo avuto da reclamare. Avremmo meritato di più, il ko ci dispiace ma il buon primo tempo ci deve far riflettere. Continuiamo a credere in ciò che facciamo, dobbiamo essere più concreti nella finalizzazione per portare a casa le vittorie. Sono dispiaciuto per queste due sconfitte ma teniamo alta la testa”, ha chiuso Inzaghi.

Foto: Twitter ufficiale Europa League